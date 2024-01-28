تعليم الإسكندرية: تدريب المعلمين الجدد دفعة الـ 30 ألف معلم على طرق التدريس

تابع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، اليوم الأحد، ورش عمل تدريب وتنمية قدرات المعلمين الجدد المتخصصين في وظيفة «معلم فصل» بمسرح مجمع مدارس زهران الرسمية لغات مميز بإدارة شرق، بحضور محمد سليمان مدير عام الإدارة وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب بالمديرية.

التدريب على طرق التدريس

وقال مدير المديرية، إنَّ التدريب يهدف إلى إكساب المعلمين الجدد المعرفة والمهارات والاتجاهات الحديثة لممارسة عمليتي التعليم والتعلم، لتأهيلهم تربويًّـا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًـا لمنظومة التعلم الجديدة، وخلق ممارسات التعليم والتعلم من خلال ورش العمل، واستخدام طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة، ومعرفة طرق التقويم الجديدة والبعد عن الطرق التقليدية.

ضخ دماء جديدة

وأوضح أبوزيد، أنَّ البرنامج التدريبي انطلقت فعالياته اليوم بخمس قاعات تدريب تستهدف 906 معلمين جدد، مشيرًا إلى أنَّ القيادة السياسية تضع التعليم على رأس قائمة الأولويات كونه ركيزة أساسية في بناء الإنسان والشخصية المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030، وحرص القيادة السياسية على إضافة كوادر شابة وضخ دماء جديدة وفق معايير وآليات محددة.

البحث والإطلاع

وأكد مدير المديرية على المتدربين، بضرورة استثمار الفرصة واغتنامها في تنمية قدراتهم والاستفادة من خبرات المدربين، وممارسة الأنشطة التدريبية المختلفة التي من شأنها محاكاة حقيقية للمارسات داخل قاعات الدراسة مع أبنائنا الطلاب، وكيفية تحفيزهم للبحث والاطلاع، وأشاد بانضباط المتدربين ومشاركاتهم في المواقف التدريبية المختلفة.