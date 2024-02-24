«المجتمعات العمرانية»: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة سيُتيح ملايين فرص العمل

كشف الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، تفاصيل إنشاء مطار رأس الحكمة الذي سيجرى إنشائه في المنطقة، قائلًا: «سيجرى إنشاء المطار في جنوب مدينة رأس الحكمة من خلال الشركة المساهمة، فهي الملزمة بإنشائه».

وتابع في مداخلة هاتفية عبر الفيديو مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «نحن ملزمون بتشغيل المطار وليس إنشائه، فالمشروع سيتيح بدوره نحو 8 ملايين فرصة عمل في مراحله الأولى فقط».

مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة

وأشار إلى أن المرحلة الواحدة في مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة سيجرى من خلالها ضخ 150 مليار دولار، وتستمر كل مرحلة من المراحل لمدة 5 سنوات، والـ500 مليار دولار في المراحل الثلاثة هو السعر المتوسط؛ فقد يزيد عن ذلك.

تجهيز البنية التحتية في الساحل الشمالي

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه جرى تجهيز البنية التحتية في الساحل الشمالي لجذب الاستثمارت بالساحل الشمالي، ومنذ ظهور مدينة العلمين الجديدة للنور كان هذا بداية للاستثمار الضخم، ومؤخرا كانت الخطة في استثمار منطقة رأس الحكمة، ووفقا لقانون وخطة الدولة الاستثمارية، فإن هيئة المجتمعات العمرانية لها كامل الحق في التعاقد مع الهيئة المحلية والأجنبية للاستثمار بالمنطقة.