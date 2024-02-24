أحمد موسى: تطوير رأس الحكمة بداية لمشروعات ضخمة على طول الساحل حتى السلوم

قال الإعلامي أحمد موسى، إنّ مشروع تطوير رأس الحكمة بداية لمشروعات ضخمة على طول الساحل حتى مدينة السلوم.

مشروعات تنموية

وكشف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، تفاصيل لقائه مع وزير الإسكان عاصم الجزار أمس على هامش مراسم توقيع مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات: «الوزير قالي المتر في مدينة العلمين تجاوز 100 ألف جنيه بدلا من 35 ألف جنيه، كل أشكال التنمية والمحاور عادت بالنفع على مصر، مين كان يصدق أن المتر يصل للسعر بعد ما كانت عبارة عن حقل ألغام».

شراكة بين مصر والإمارات

وأضاف موسى، مساء اليوم السبت، أن الإمارات لا ترمي أموالها في الماء، ومصر لا تبيع أرضها، موضحًا أن المشروع عبارة عن شراكة، ومصر لها 35% من إجمالي أرباح المشروع.

ولفت أحمد موسى، إلى أنّ هشام مصطفى طلعت، من أبرز رجال الأعمال الذين سيساهمون في مشروع رأس الحكمة، والذي يعد أكبر مطور عقاري.