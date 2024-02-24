أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتنفيذ صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الكبرى بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإماراتية، قائلًا: «البلد دي بإذن الله طالعة، وكل اللي راهنوا ولم يقفوا مع البلد وقت الشدة ولا يلزمونا، فنحن نتقدم للأمام ولا نهتم بمروجي الشائعات».

موسى: الإعلام المعادي روج كثيرا ضد البلد

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإعلام المعادي روج كثيرا ضد البلد واقتصادها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تم انعكاسه على توقيع الإمارات لصفقة الاستثمارات القائمة في رأس الحكمة في الفترة الحالية.

وتابع: اتكلمت هنا قبل كده عن تفاصيل الاستثمار في مشروع رأس الحكمة، وكتبت على صفحتي في شهر أبريل الماضي عن نية الإمارات في الاستثمار بمنطقة رأس الحكمة، والنهاردة بيتحقق المشروع على أرض الواقع.

أحمد موسى يشيد بأداء الحكومة

وأثنى الإعلامي أحمد موسى، على مجهودات الدكتور مصطفى مدبولي، قائلا: «رجل بيشتغل بجد ومجهوده باين والحكومة بتشتغل في صمت وعملت جهد كبير، الشكر طبعا للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لأنه مش هيسيب منطقة إلا لما يعمرها».

وتابع أحمد موسى: «مشروع رأس الحكمة يوفر العديد من فرص العمل للشباب، ويساهم في ضخ 35 مليار دولار في خزينة البنك المركزي، منهم 10 مليارات دولار سيتم ضخها في خلال أسبوع، و14 مليار دولار آخرين سيتم ضخهم في خلال الشهرين المقبلين».

وأكمل: يتبقى من قيمة الصفقة 11 مليار دولار، وهي حجم الودائع الإماراتية، منهم 5 مليارات دولار سيتم التنازل عنها من إجمالي قيمة الدين الخارجي لمصر خلال أسبوع، بينما سيتبقى 6 مليارات دولار آخرى، سيتم التنازل عنها خلال شهرين.