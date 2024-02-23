ابنة محمد سامي وشقيقته ريم تتعرضان لحادث سير في طريق العودة من المطار

تعرضت الممثلة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، وابنته، لحادث سير أثناء عودتهما من المطار، وأصيبت الطفلة في رأسها، حسبما أعلن جدها الدكتور سامي عبد العزيز، عبر حسابه على «فيس بوك».

إصابة ابنة محمد سامي

ونشر والد المخرج محمد سامي، مجموعة من الصور للسيارة تظهر التلفيات التي حدثت بها جراء الحادث، مؤكدا أن ابنته ريم سامي وحفيدته نجتا من الحادث.

حادث ريم سامي وابنة شقيقها

وكتب معلقًا على الصور: «اللهم لك الحمد والشكر والفضل والمِنة على ما أكرمتني به بنجاة ابنتي وحفيدتي من حادث عند عودتهما من المطار».

وتابع: «قام السائق الذي يحمل الحقائب بصدم سيارتهما من الخلف وأحدث بحفيدتي رضوضا في رأسها.. ربِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين».