تستمر لفجر الأحد.. أفضل الأدعية المستجابة في ليلة النصف من شعبان

أكد الشيخ أحمد عبد النبي مدير الإرشاد بمديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن»، أن ليلة النصف من شعبان بدأت منذ ساعات بسيطة وتعتبر الليلة من الليالي المباركة.

دعاء ليلة النصف من شعبان مستجاب

وأشار عبد النبي، إلى أن الدعاء في هذه الليلة المباركة مستجاب، وكان الرسول يقضي الليلة في الصلاة والدعاء وقيام الليل، وقال عنها: «أفلا أكون عبدا شكورا».

وأضاف، أن تلك الليلة يفضل الدعاء فيها بقلب خالص حتى أذان فجر الأحد: «ليلة جميلة ياريت كل المسلمين يستفيدوا منها، من خلال الصلاة طوال فترة قيام الليل وترديد مختلف الأدعية، والعزم على الاستعداد لشهر رمضان الكريم من خلال تسليم النية لصيام شهر رمضان وقراءة القرآن به وعمل مختلف الطقوس الدينية».

أفضل الأدعية في ليلة نصف شعبان

ويستعرض التقرير أفضل الأدعية المستجابة والمستحبة في تلك الليلة والتي من ضمنها:

- اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللهم يا ذا المن ولا يُمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والأنعام، لا إله إلا أنت جار المُستجارين، وأمان الخائفين، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أُمِ الكتاب شقيًا أو محرومًا أو مطرودًا أو مقتورًا على في الرزق، فاللهم بفضلك امحو شقاوتي وحرماني وطردي وتقتيري في رزقي، وأثبتني عندك في أُمِ الكتاب سعيدًا موفقًا للخيرات، واسع الرزق والرحمات».

- اللهم ارزقنا الغفران في هذه الليلة ونقّ قلوبنا من البغضاء وألحقنا بالصالحين.