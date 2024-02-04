أدعية مستجابة بعد صلاة الفجر.. واظب على ترديدها لتحقيق أمنياتك

يحرص المسلم على ترديد الأدعية الدينية باستمرار بنية التقرب إلى الله تعالى، وغٌفران الذنوب والانضمام إلى صفوف المؤمنين يوم القيامة، ولأن بعد الانتهاء من صلاة الفجر يميل كثيرون إلى الاختلاء ومناجاة ربهم بالدعاء والتعبير عن مكنونات نفوسهم، وأٌمنيات قلوبهم، فيٌمكن الإشارة إلى عدة أدعية مستجابة يٌمكن ترديدها بعد صلاة الفجر.

صفات يُستحب توافرها في الداعي

وسبق لـ دار الإفتاء المصرية التطرق عبر موقعها الرسمي إلى أهمية وفضل الدعاء في حياة المسلم، موضحة أن الدعاء من أهم العبادات في حياة المسلم، التي يجب أن يحرص على ترديدها باستمرار وخلال ساعات القيام والجلوس بنية التقرب إلى الله والفوز بغفران الذنوب، وتحقيق أُمنيات القلب، مُشيرة إلى عدة صفات يُستحب توافرها في الداعي عند مٌناجاة ربه، وهي الصبر والإيمان والثقة في رحمة الله وقدرته وفي كونه سميع عليم مجيب الدعاء.

لا توجد صيغة مُعينة لدعاء طلب الرزق

أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه لا توجد صيغة مُعينة لدعاء طلب الرزق وغفران الذنوب يمكن ترديدها بعد صلاة الفجر، لافتًا إلى أن الدعاء في مفهومه البسيط هو تعبير شفاهي عما يسكن القلب من أمنيات ورغبات، دون محاولة تنميق أو تجميل للكلمات: «ادع بِما في قلبك؛ فالله لا يُحب السجع في الدعاء».

وعلى الرغم من عدم وجود صيغة معينة لدعاء يمكن ترديده بعد صلاة الفجر بنية طلب غفران الذنوب والتنعُم بالصحة والعافية والرزق الوفير وقضاء الحوائج، إلاً أن هناك مجموعة من الأدعية الدينية المستجابة التي يمكن ترديدها بعد صلاة الفجر، منها:

أدعية مستجابة قبل صلاة الفجر لطلب الرزق وقضاء الحوائج

- «اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ، وَالْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ، وَالرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، لا إله إلّا أنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأتُوبُ إلَيْكَ».

- «لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

- «اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ».

- «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتي».

- «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

- «اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها».

- «يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزق واسع ويقينا صادق وقلبا خاشع وعلم نافع وعمل صالح متقبلا».

- «اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي».

- «اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين».

- «اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التيسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني».