أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج.. احرص عليها

يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم، على الإكثار من الأدعية والعبادات في ليلة الإسراء والمعراج، لما لها من فضل عظيم، وثواب كبير، إلا أن البعض قد لا يعلم ما هي الأدعية المستجابة في ليلة الإسراء والمعراج، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج

وأكد العلماء، أنه لا توجد صيغة ثابتة لأدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يأمل أو يحب في هذه الليلة، خاصة أن الدعاء عبادة مستحبة، حسبما أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مستشهدا عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، بقول الله عزو وجل: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.

دعاء مستجاب في ليلة الإسراء والمعراج

ويردد البعض أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج، كالتالي:

«اللهم اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا احتسب واغفر لي».

«اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة».

«إلهنا نسألك أن تبدّل الحال إلى أفضل الأحوال، اللهم اجعل أيامنا كلّها سعادة، واصرف عنّا شرّ الأسقام والأحزان، وابسط لنا من الخير والرزق الوفير واستعملنا بما يرضيك عنا يا رب العالمين».

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ويمكن ترديد أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج كالتالي:

- «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي».

«اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا».