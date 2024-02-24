«الغرف التجارية» تزف بشرى للمواطنين بشأن انخفاض أسعار السلع قبل رمضان.. يصل لـ30%

زف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، قائلا: «جميع السلع المرتبطة بالدولار ستشهد انخفاضا كبيرا الأيام المقبلة».

وأوضح «عز» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أنه يوجد استمرار في افتتاح معارض أهلا رمضان في جميع المحافظات لتغطية القرى والنجوع والمراكز كافة.

تغطية جميع المحافظات بمعارض أهلا رمضان

وتابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية: «تم تغطية جميع محافظات الجمهورية بالكامل من معارض أهلا رمضان بخصومات تصل من 15 لـ30% على حسب نوع السلعة، منوهًا بأن المحافظين افتتحوا المعارض بعد تقديم الدعم الكامل لتشغيل المعارض من أراضي وكهرباء وحراسة، موجها الشكر لهم».

انخفاض أكبر في الأسعار خلال الفترة المقبلة

واختتم: «الفترة القادمة ستشهد انخفاضا أكبر في الأسعار لأنه مع تواصل انخفاض الدولار والذي تراجع ما يقرب من 15 جنيها ووصل سعره دون الـ 50 جنيها، سنشهد انخفاضا في الأسعار ونتفائل خيرا الفترة المقبلة».