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889 طن سلع.. ضبط 749 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
07:30 م | الإثنين 19 فبراير 2024
مضبوطات تموينية.. صورة أرشيفية

مضبوطات تموينية.. صورة أرشيفية

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط 749 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بلغت إجمالي مضبوطاتها قرابة 889 طن سلع تموينية أبرزها 125 طن دقيق، 105 أطنان أرز، 42 طن سكر، 184 طن أعلاف حيوانية، و67 ألف لتر مواد بترولية، و41 ألف عبوة سجائر.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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