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تحرير 29 محضرا ضد مسؤولي مخازن سلع غذائية في حملات تموينية ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
07:31 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
المهندس وصفي عبدالله وكيل تموين بني سويف

المهندس وصفي عبدالله وكيل تموين بني سويف

تمكنت مديرية التموين في محافظة بني سويف من تحرير 29 محضرا تموينيا متنوعا، ضد مسؤولي محلات ومخازن سلع غذائية، لقيامهم بتخزين وحجب سلع غذائية بغرض زيادة أسعارها والتربح غير المشروع وكذلك لحيازتهم سلعا غذائية مجهولة المصدر ولعدم وجود الفواتير الدالة على مصدر هذه السلع.

29 جنحة ضد تجار سلع غذائية في بني سويف

وكشف المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، خلال تصريحات لـ«الوطن»، عن شن عدة حملات تموينية على مدار أسبوع، بالتعاون مع الجهات المعنية، في مجال محاربة احتكار وحجب السلع الاستراتيجية عن التداول بالأسواق، تمكنت من تحرير 29 جنحة للمسئولين عن محلات ومخازن ومواد وسلع غذائية استراتيجية.

التحفظ على سلع غذائية في حملات تموينية في بني سويف

وقال: «تمكنت الحملات التموينية من التحفظ على 4.2 طن أرز، و100عبوة سمن نباتي زنة 10 كجم، و7 آلاف 688 عبوة زيت طعام زنة 1 لتر، و2 طن دقيق فاخر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين».

من جهته، أكد وكيل وزارة التموين في بني سويف استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية والمخابز، ضمن إجراءات ضبط الأسواق، والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، أو احتكارها وحجبها عن المواطنين.

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