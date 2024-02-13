«الداخلية» تواصل حملاتها على الأسواق.. ضبط 628 قضية حجب 1100 طن سلع تموينية

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لضبط الأسواق، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 628 قضية حجب سلع تموينية.

تضمنت القضايا المضبوطة، قرابة 1100 طن سلع تموينية متنوعة أبرزها «162 طن أرز، 62 طن سكر، 52 طن دقيق، 520 طن أعلاف حيوانية» و254 ألف لتر مواد بترولية.

كما نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة في ضبط 44 قضية اتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة 20 مليون جنيه.