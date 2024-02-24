بعد عقد قرانه في عمر 48 عاما.. تعرف على سبب خوف رامي وحيد من الزواج

أعلن الفنان رامي وحيد، منذ قليل، زواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك عن طريق نشره صورة من كتب الكتاب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

سبب خوف رامي وحيد من الزواج

رامي وحيد يملك من العمر 48 عاما، وتحدث في لقاء تليفزيوني سابق عن سبب تأخره في الزواج، قائلا: «بخاف مشاعري تتغير لأن الحب مش مضمون، وفيه حاجات كتير كنت بحكم عليها زمان، زي مين اللي هتجوزها وشكلها ازاي وتفاصيلها ودلوقتي أنا بفكر بشكل تاني خالص، خاصة الشكل الاجتماعي مش الحلاوة».

وأضاف أنه يفكر في فتاة لا تتغير بعد فترة ولا تستطيع أن تبتعد عنه وهو أيضا يجب أن يبادلها نفس الإحساس.

آخر مشاركة فنية للفنان رامي وحيد

وكانت آخر مشاركة فنية للفنان رامي وحيد عام 2021 من خلال مسلسل «ملحمة موسى»، الذي كانت تدور أحداثه في قرية مصاغة بسوهاج عام 1942 خلال الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسؤولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.