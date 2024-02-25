هل يجوز الصلاة بالحذاء؟.. الإفتاء تحسم الجدل

هل يجوز الصلاة بالحذاء؟، من الأمور التي حسمها الأزهر الشريف، موضحا أن الصلاة بالحذاء من التسهيلات التي أعطاها الشرع للمسلمين وأقرها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فحكم الصلاة بالحذاء سؤال يؤرق الكثير من الناس، وخاصة المسافرين، أو الطلاب في محاضرة طويلة والكثير من الناس يبحثون عنها، وهو ما تستعرضه «الوطن» خلال السطور التالية.

هل يجوز الصلاة بالحذاء؟

وردا على سؤال هل يجوز الصلاة بالحذاء؟، أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بمجمع الأزهر الشريف، في تصريح له، أن الطهارة بما فيها طهارة الفرج والملابس والبدن والمكان، وكذلك استقبال القبلة، شرط للطهارة، لافتا إلى أن صحة صلاة الرجال والنساء، وبيان جواز الصلاة بالنعال ما دامت جافة خالية من النجاسة أو الرطب، أمر من السنة، مستشهدا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم: «صلوا بنعالكم، فإن اليهود لا يصلون بنعالهم».

جواز الصلاة بالحذاء

وفي إطار الرد على سؤال هل يجوز الصلاة بالحذاء؟، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه وفقًا لما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن الصلاة بالنعال تجوز، لكن لا بد من توفر ثلاثة شروط.

الصلاة بالحذاء

واستكمالا للرد على سؤال هل يجوز الصلاة بالحذاء، أوضح «الأزهر» عبر صفحته على «فيسبوك» أنه لا حرج في الصلاة بالنعلين عندما سُئل: «هل هناك حكم في الصلاة بالنعلين؟»، فقال: «لا حرج في الصلاة بالنعلين»، وسئل أنس رضي الله عنه: «هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعلين؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَجَابَ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ النَّعْلَانِ طَاهِرَتَيْنِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

ومن جانبها قالت دار الإفتاء المصرية، في حكم جواز الصلاة بالحذاء، إن الآراء تحتلف حول الصلاة بالنعال من استحباب إلى جواز، فلا يمكن القول بوجوبها أو حرام، ولما لم يشرع أي منهما، استحباباً لمن صلاها، ولمن تركها في الصلاة جائزاً؛ ولم يتجاوز حدود الله.