«وحوش المنصورة».. أسود عملاقة مطلية بالذهب عيار 18

فكرة عجيبة نفذها مُعيدان بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة ومهندس معماري من خلال عمل أكبر تماثيل لأسود عملاقة تم طلائها بالذهب عيار 18.

وحوش المنصورة تماثيل لأسود عملاقة

«وحوش المنصورة».. روي إبراهيم عوض معيد بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة لـ«الوطن» حكاية وحوش المنصورة، وقال: 3 مهندسين قرروا تقديم شكلا جديدا للنحت في مدينة المنصورة فخرجوا بتماثيل ضخمة لأكثر من 6 أسود.

وبدأ العمل على نماذج التماثيل منذ ما يقرب 4 شهور، وفقا لكلام عوض عن فكرتهم التي بدأت تظهر لأرض الواقع من خلال التعاون المستمر بينه وبين زملائه حمدي نور معيد بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، ومحمد الباز مهندس ومصمم معماري.

«سر نجاح وحوش المنصورة هو توفيق ربنا ودعاء أمهاتنا، وتعاونا، فكرة أننا بنساعد بعض سواء من خلال تنفيذ الكتل أو الاعتماد على التشريح اللي درسناه وساعدنا في رسم التماثيل بشكل صحيح كأنها حقيقية».. هكذا عبر حمدي نور لـ«الوطن» عن طبيعة العمل على وحوش المنصورة.

طلاء بالذهب وارتفاع عملاق

وجاءت التماثيل بارتفاع وصل لـ2 متر ونصف المتر وعرض 4 أمتار، من أجل تحقيق الهدف منها وهي الضخامة، وأضيف لها لمسة جمالية ومبدعة جاءت من خلال استخدام دهان من الذهب عيار 18 لطلاء التماثيل.