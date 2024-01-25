طرح قطعة أرض بنظام الانتفاع في مدينة المنصورة الجديدة

أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية طرح قطعة أرض على مساحة 8935 مترا مربعًا أمام كورنيش المرحلة الأولى داخل المدينة بنظام حق الانتفاع، وذلك على مدار سنتين، لإقامة نشاط ترفيهي.

توصيف قطعة الأرض بالمنصورة الجديدة

وكشف جهاز مدينة المنصورة الجديدة عن توصيف قطعة الأرض وفقا للصفحة الرسمية للجهاز النشاط الترفيهي سينمات سيارات، النسبة البنائية 5% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، والردود 6 أمتار من جميع الاتجاهات والارتفاع أرضي فقط مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني على أن يكون منشآت سهلة الفك والتركيب بخلاف مساحة الأرض المسموح بالبناء عليها تظل باقي المنطقة منتفعة عامة للمواطنين، بحيث لا يخل هذا التخصيص بحق المواطنين بالتردد على المنطقة أو حقهم في المرور للطريق العام.

وأكد جهاز مدينة المنصورة الجديدة، مراعاة أي مرافق حالية أو مستقبلية ضمن أعمال المخطط المعد لمنطقة التطوير وألا تتسبب في شكوى أو إزعاج للمناطق السكنية المجاورة وتقوم الشركة بكافة أعمال الصيانة لعناصر تنسيق الموقع وأعمال المرافق مثل شبكات الري، وأعمدة الإنارة وغيرها لكامل المنطقة محل التطوير، كما تلتزم الشركة بسداد المستحقات المالية للجهات المعنية فيما يخص الاستهلاكات الخاصة من الكهرباء والمياه لمنطقة التطوير.

وواصل جهاز المنصورة الجديدة: تتعهد الشركة بإخلاء الموقع في حال في حال احتياج جهاز المدينة للموقع لأية أسباب يراها الجهاز أو الانتهاء من مدة الانتفاع أيها أقرب وعدم أحقية الشركة بوضع لافتات إعلانية إلا بعد الرجوع إلى جهاز المدينة وسداد الرسوم المستحقة لذلك ويتم تدقيق المساحات المستغلة من قبل إدارة المساحة بجهاز المدينة وهي المساحات التي سوف يتم محاسبة الشركة عليها كمقابل.

مدة الانتفاع سنتين

وأشار الجهاز إلى أن مدة الانتفاع سنتين تبدأ من تاريخ استلام الأرض قابلة للتجديد وبالنسبة لآلية السداد على صاحب العرض المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ إخطاره بقبول عرضه التأمين النهائي إلى مايساوي 10% من مقابل الترخيص بالانتفاع عن 3 سنوات، أو أن يكمل التأمين الابتدائي لهذه القيمة ويظل التأمين النهائي ساريا طوال مدة الترخيص، ويتم سداد مقابل الانتفاع السنوي في بداية كل سنة من سنوات الترخيص وبما لا يجاوز شهر من تاريخ الاستحقاق وفي حال تجاوز هذه المهلة يضاف للقيمة المستحقة الأعباء المالية «فائدة الإقراض المعلنة من البنك المركزي والمصاريف الإدارية»، وأضاف جهاز المدينة بأن سعر المتر التقديري 81 جنيه مصري.