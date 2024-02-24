اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مشروع تطوير رأس الحكمة.. أول الغيث تراجع الذهب والدولار

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأحد 25 فبراير، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

اتفاق «مصري- إريتري» على عدم التصعيد في البحر الأحمر

«السيسي وأفورقي» بحثا تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات واحترام سيادة الصومال وطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحل أزمة السودان

الصفقة الأكبر تقضي على «أزمة الدولار» وتوفر ملايين فرص العمل.. وتنعش السوق المحلية

تطوير «رأس الحكمة»

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر «مجمع ناصر».. ويرتكب 8 مجازر جديدة

«أطباء بلا حدود»: إسرائيل تمنع إجلاء المرضى.. والوضع الصحي للنازحين كارثي

شهادات دولية تشيد بالصفقة.. و«مورجان ستانلي»: الدولار سيتراجع بقوة.. و«بلومبيرج»: إنجاز لإنهاء أسوأ أزمة صرف أجنبي

«أول الغيث»: تراجُع سعر الذهب محليا.. والدولار يتهاوى في السوق الموازية.. وتوقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية

«عقاريون»: المشروع يوفر مزيدا من فرص العمل.. والسوق تشهد انتعاشة ضخمة.. ومصر تتحول لمركز إقليمي للعقارات

«الري»: توجيهات رئاسية بتقديم الدعم لـ«الكونغو»

عُمد ومشايخ «مطروح» يرحبون: مستقبل واعد لأبنائنا.. ونحلم برؤية المشروعات التنموية السياحية والزراعية والصناعية

نتعاون مع أفريقيا لوضع أنظمة للإنذار المبكر في حالات الجفاف والفيضان

عماد فؤاد: «رأس الحكمة» عدم التشكيك

«إمبراطورية ميم» دراما اجتماعية تناقش قضايا الآباء والأبناء

مرو صالح: صفقة الاستثمار الكبرى

الزمالك يبحث عن تأمين المركز الأول في مواجهة «أبوسليم» بالكونفيدرالية

المخرج والمؤلف والبطل يخوضون تحديا جديدا بعد نجاح «راجعين يا هوى»

نقاد: قصة المسلسل ضد الزمن.. وخالد النبوي خلق حالة من الثقة مع الجمهور

الصفحة الثانية

الصفقة الكبرى بداية انتهاء أسوأ أزمة صرف أجنبي.. وتوفر ملايين فرص العمل.. وتنعش السوق المحلية

مشروع تطوير «رأس الحكمة»

«أول الغيث»: تراجع سعر الذهب والدولار.. وتوقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية.. وسد الفجوة التمويلية للعملة الأجنبية

8 ملايين سائح إضافي سيأتون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة

نسبة الدولة المصرية من أرباح المشروع 35%

مستثمرون: «رأس الحكمة» ستكون إحدى أهم مدن البحر المتوسط السياحية

«زعزوع»: ستصبح قبلة للسياح الأوروبيين.. و«عبداللطيف»: ستعزز خطة الدولة لإنشاء العديد

من المدن الذكية.. و«خضر»: المشروع سيكون إحدى أبرز الفرص من أجل تعزيز النمو الاقتصادى

محمد فاروق: لولا البنية التحتية ما حدثت الاستثمارات.. والساحل الشمالي الغربي سيعمل طوال العام

رئيس «السياحة الإلكترونية»: المشروع سيجذب 8 ملايين سائح ويحقق 8 مليارات دولار سنويا

سيجعل المنطقة ما بين الإسكندرية ومطروح ذات أنشطة متعددة ضمن مجتمع عمراني متكامل

الصفحة الثالثة

إشادات دولية: الصفقة الأكبر من نوعها ولها عوائد ضخمة على السوق المصرية

«بلومبيرج»: إنجاز كبير لإنهاء أسوأ أزمة صرف أجنبي واجهت مصر.. و«سكاي نيوز»: تسهم في تعزيز السيولة الدولارية وتخفّف التعثر الاقتصادي

عضو «شعبة الاستثمار»: مصر ستصبح مركزا إقليميا للشركات العقارية

أحمد عبدالله: الصفقة تبرهن على نجاح القيادة السياسية المصرية وتبشر بمستقبلنا الاقتصادي

القطاع لاعب رئيسي في السوق ومحرك قوي للاقتصاد الوطني ويمثل 20% من الناتج المحلي

«عقاريون»: المشروع يوفر مزيدا من فرص العمل.. والسوق تشهد انتعاشة ضخمة

«جعفر»: يجذب الشركات العالمية للعقار المصري.. و«حسنين»: خطوة لازدهار الاقتصاد.. ووجود الاستثمارات الأجنبية يُسهم في توفير العملات

الصفحة الرابعة

«رأس الحكمة».. عدم التشكيك

بشائر الخير لـ«أهل الخير»

صفقة الاستثمار الكبرى

الصفحة الخامسة

مصرفيون: مشروع رأس الحكمة يغطى فجوة التمويل ويضمن تدفق النقد الأجنبى للبنك المركزى المصرى

شهادة ثقة دولية.. و«القاضى»: تدعم استقرار سعر الصرف.. و«السويدى»: عوائدها تضاهى «الاحتياطى الأجنبى»

رئيس «الزراعى المصرى»: حريصون على خدمة القطاعات الإنتاجية لدعم الاقتصاد

المصرف المتحد: خدمات غير مالية لأكثر من 3021 رائد أعمال وشركة

QNB الأهلى يحتفل بمرور سنة على إطلاق «ببساطة»

مؤثرون بقدرات خاصة.. يبهرون «السوشيال ميديا»

الصفحة السادسة

تحتفل الكويت اليوم الأحد بالعيد الوطني الثالث والستين وذكرى التحرير الثالثة والثلاثين

استثمارات كويتية كبيرة في مصر تجسيدا لخصوصية وتميز العلاقات

الكويت لم تتوانَ عن تقديم يد العون والمساعدة لأشقائها وأصدقائها لمواجهة الأزمات والكوارث

الوجود المصري في الكويت لم يكن عابرا بل كان صانعا ومساهما في نهضتها وازدهارها في مختلف المجالات

أكثر من 50 مشروعاً للصندوق الكويتي للتنمية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار

الصفحة السابعة

في عيدها الوطني الثالث والستين: الكويت أرض الثقافة العربية

الإصدارات الثقافية.. رافد عربي حر يفتح آفاق التواصل مع إبداعات العالم

نظام الحكم الديمقراطي في الكويت يتيح لأبنائها حرية التفكير ويطلق إبداعاتهم دون رقيب

مجلة «البعثة» الكويتية تغرد من القاهرة وتتحول إلى ملتقى للكتاب والمبدعين من البلدين

صيغة الحكم تقوم على المشاركة وتضمن علاقة مستقرة بين الشعب وقيادته

رصيد ديمقراطي ترسخ لدى الكويتيين منذ أوائل القرن الماضي قبل أن يتجسد في مجلس الأمة

الصفحة الثامنة

خالد النبوى «الإمبراطور»

المسلسل يعيد الإرث الأدبي.. وفريق كامل

من المبدعين خلف «إمبراطورية» مختار أبوالمجد؟

نقاد: قصة ضد الزمن.. و«النبوي» خلق حالة من الثقة مع الجمهور في تقديم أعمال جيدة

«سعد الدين»: يمكن تقديم الرواية أكثر من مرة.. والعودة إلى الأعمال الأدبية بالدراما في الفترة الأخيرة رائع.. و«خيرالله»: المسلسل سيكون مختلفا عن الفيلم

الصفحة التاسعة

رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: الاستقرار المالي الناتج عن مشروع تطوير رأس الحكمة سيتطلب تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية والصناعية

استشاري زراعة الفراولة: ارتفاع الحرارة وانتشار الشتلات غير المعتمدة أثرا على إنتاجية الفدان

«جعفر»: 90% من الشتلات إنتاج محلي.. والمبيدات مجهولة المصدر والزراعة بالبودريت لهما تأثير سلبي

كبسولة بيطرية

الصفحة العاشرة

سيرة ألم بالقلم

فص كبد وداب

في ذكرى عامين على الرحيل

أهل غزة أدرى بـ«حماسها»

فلسطين في القلب

«الكورة»

صاحبة السعادة

ساحرة ومستديرة ومعشوقته

الكر وسىحى على الكتابة

حد عايز قلب فاضى!

أحدهم خطف الثورة وخبأها في «لحيته»

حلم العمر الضائعفي البدء كانت أمه

«زينب البكري»

ليه خجلان تقول إنك سعيد يا ولد؟

حدوتة كل يوم