حسن هيكل يكشف عن 7 مكاسب لمصر من صفقة «رأس الحكمة»

كشف رجل الأعمال الشهير حسن هيكل، عبر منشور له على منصة «أكس»، عن المكاسب التي ستعود على مصر من مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، وذلك في 7 نقاط تحدث عنها بشكل مطول، مؤكدًا أن هذا المشروع يسير وفقًا للوائح والقوانين والدستور المصري، مثل أي مشروع استثماري آخر.

تفاصيل صفقة رأس الحكمة

وجاءت النقاط السبعة، التي تحدث عنها هيكل بشأن صفقة رأس الحكمة، كالتالي:

1. قيمة الصفقة:

لا يوجد إلا دولة واحدة تعمل بهذا المبلغ كقيمة إجمالية ومدفوعة كاش.

لا يوجد لدى أي دولة أخرى القدرة المالية أو التنفيذية لمشروع بهذا الحجم.

أهمية الصفقة تكمن في حجمها، حيث إنها تُعد هزة إيجابية للمنظومة الاقتصادية بمبلغ ضخم.

2. سعر الأرض:

السعر لو تم تقسيمه على مساحة الأرض هو 150-200 دولار للمتر مدفوع مقدماً.

يشمل السعر الأرض التي على البحر والتي وراءها، وبدون مرافق.

يبدو السعر جيدًا، خاصة مع استثمار المشترين في البنية التحتية، مثل المطار والميناء والحدائق.

لا يوجد شيء اسمه سعر عادل لمساحة بهذا الحجم والدفع كاش، لأنه غالبًا ما يكون هناك مشتر واحد.

3. خضوع الصفقة للقانون المصري:

المشتري يدفع 35 مليار دولار كاش أو تحويل ودائع للمصري (أي تخفيض مديونية).

يخضع المشتري في حالة النزاع للقانون المصري وفي المحاكم المصرية.

هذا يمثل ميزة كبيرة لمصر، حيث أن العديد من العقود تخضع لقانون غير مصري وتحكيم دولي.

4. التزام المشتري بالموعد:

تم الاتفاق على موعدين لدفع المبلغ: 15 مليار دولار خلال أسبوعين، والباقي خلال شهرين.

المشتري هو أكبر صندوق سيادي في المنطقة، مما يدل على جدية الصفقة.

المستثمر الذي يضع مبلغًا كبيرًا كهذا سيسعى وراء أمواله ويطور وينفذ المشروع لتحقيق الربح.

5. سرية العقود:

تتضمن العقود بندًا للسرية، ولكن بسبب أهمية وضخامة الموضوع يجب نشر البنود الأساسية منه.

6. فرصة لإعادة النظر في الأولويات الاقتصادية:

يجب أن ترتبط الصفقة بإعادة النظر في الأولويات وحديث جدي عن دور الدولة والأجهزة في الاقتصاد.

يجب التركيز على برامج حماية لتحقيق الحد الأدنى للمواطنة، وخطط حقيقية للتعليم والتأمين الصحي.

يجب إطلاق العنان للقطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.يجب تجميع مساهمات الدولة بما فيها الأجهزة في مظلة واحدة.

يجب إدارة الدولة اقتصاديًا بطريقة مختلفة وبكفاءات مختلفة.

7. تأثير الصفقة على سعر العملة: