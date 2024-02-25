يعد صفقة رأس الحكمة.. قصواء الخلالي: «اللي عايز دولار هيجيبه من البنك»

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن رئيس الرئيس السيسي تحدث للمصريين بكل شفافية في مؤتمر صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة، مطالبة من الحكومة استغلال هذه الحالة لطمأنة المواطنين، الفترة القادمة.

رأس الحكمة مشروع تنموي من العيار الثقيل

ونوهت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الشراكة بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة ستكون مؤشر على مسار الحالة الاقتصادية المصرية خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن رأس الحكمة مشروع تنموي من العيار الثقيل وويحدث طفرة حقيقية في التنمية بمصر.

وزفت «الخلالي»، بشرى سارة بشأن، توافر الدولار من جديد قائلة: «من سيحتاج دولار خلال الفترة المقبلة سيجده في البنوك بعد صفقة رأس الحكمة»، مؤكدًا استمرار وزارة الداخلية في توجيه ضرباتها القوية للسوق الموازية للدولار والعملات الأجنبية ومحتكري السلع الأساسية، موضحة أنه مع دخول شهر رمضان ستتراجع الأسعار.

واستنكرت «الخلالي»، وجود حسابات للجماعة الإرهابية مُنتشرة عبر منصات التواصل لإرهاب المصريين ومنعهم من الحديث عن جهود ومُنجزات الدولة الاستثمارية، ونتمنى استمرار المؤسسات في القيام بعملها، لأنه يوجد حالة من الأمل الآن ونتمنى استمرارها.