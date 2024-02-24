محمود مسلم: المصريون حصلوا على معلوماتهم الأساسية حول حرب غزة من «القاهرة الإخبارية»

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن أوروبا تعي أنها أكثر المتضررين من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، بسبب فكرة الهجرة غير الشرعية، وهذه من الأشياء التي تشيد فيها أوروبا للرئيس السيسي بشكل واضح، وهذا مقدر منهم.

ولفت «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «TEN»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن المصريين حصلوا على معلوماتهم الأساسية حول حرب غزة، وعلى التحليلات، من القنوات المصرية، سواء «القاهرة الإخبارية»، أو القنوات الأخرى، وهذا إنجاز.

وأضاف أن الموقف الأوروبي توقف نسبيا بشأن حرب غزة، ففي البداية كان هناك تشدد، لكن نجد اليوم حدوث تغيير، سواء في موقف فرنسا أو بريطانيا، عدا النمسا والمجر وألمانيا إلى حد ما.