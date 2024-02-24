رئيس البرازيل يجدد اتهامه للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة

تشهد الساحه العالمية سجالاً بين الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو دا سيلفا، وحكومة الاحتلال الاسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، إثر وصف الرئيس البرازيلي ممارسات جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بأنها جريمة «إبادة جماعية»، وذلك خلال مشاركته في قمة للاتحاد الافريقي، وتأكيده على نفس الاتهامات مجدداً اليوم السبت، أثناء مشاركته في فعالية بمدينة ريو دي جانيرو.

رئيس البرازيل يؤكد: ما يحدث في غزة إبادة جماعية

وأكد الرئيس البرازيلي، في كلمته بفعالية محلية، قبل قليل، على نفس تصريحاته السابقة بقوله: «هذه إبادة جماعية، هناك آلاف من الأطفال القتلى، وآلاف من المفقودين، ليس الجنود هم الذين يموتون، بل النساء والأطفال في المستشفى»، وتابع بقوله: «إن لم تكن هذه إبادة جماعية، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية».

وفي المرة الأولى، هاجم «دا سيلفا» حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أثناء حضورة قمة للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قال خلالها للصحفيين إن «ما يحدث في قطاع غزة ليست حربًا، إنها إبادة جماعية»، مؤكداً أن «ذلك لم يحدث مع الفلسطينيين في أي مرحلة أخرى في التاريخ، إلا أنه في الواقع سبق أن حدث بالفعل، حين قرر هتلر أن يقتل اليهود».

غضب حكومة الاحتلال من تصريحات رئيس البرازيل

وأثارت تصريحات الرئيس البرازيلي حالة من الغضب لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلن وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، في تدوينة نشرها عبر حسابه بمنصة «إكس»، استدعاء السفير البرازيلي، فيدريكو ماير، لإبلاغه باحتجاج حكومة الاحتلال على تصريحات الرئيس البرازيلي.

وأشار بيان أصدره مكتب «كاتس»، إلى أن الوزير أبلغ سفير البرازيل بأن الرئيس البرازيلي شخص غير مرغوب فيه داخل إسرائيل، حتى يتراجع عن تصريحاته التي شبه فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالإبادة الجماعية، التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

ورداً على ذلك، قامت البرازيل بسحب سفيرها لدى الاحتلال الإسرائيلي، وطردت السفير الإسرائيلي من البلاد، وفقاً لما أعلنته هيئة البث العبرية.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصريحات «دا سيلفا»، الأحد الماضي، بأنها «مخزية وخطيرة»، واعتبر أنها «استخفاف بالمحرقة، ومحاولة للإضرار بالشعب اليهودي»، كما أكد أن ذلك يُعد «تجاوزاً للخطوط الحمراء»، على حد زعمه.