محمود مسلم: المنتخب مع حسام حسن سيكرر تجربة حسن شحاتة والجوهري

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنه يتمنى من حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، أن يخوض تجربة جيدة مع المنتخب، مردفا: «حسام وإبراهيم حسن كلنا تربينا على حبهم وحنيتهم، متمنيا أن يغلقا باب الحديث والتركيز في مهامهم بشكل أكبر».

لا نريد أي تجاوزات.. وهذه التجربة يجب أن تنجح

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة TEN، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أنه يتمنى زوال الخوف الذي أدى للتأخر في قيادة المنتخب، «لا نريد أي تجاوزات، لأن هذه التجربة لا بد من أن تنجح، لتكرار تجربة الجوهري وحسن شحاتة، وهذا حق حسام وإبراهيم حسن لأنهم نجوم وأفادوا مصر كثيرا».

حسام وإبراهيم لديهما خبرة نظرا لأنهما مارسا الرياضة كثيرا

وتابع: «نحتاج هذه الروح في كأس الأمم الأفريقية، كما أن حسام وإبراهيم لديهما خبرة نظرا لأنهما مارسا الرياضة كثيرا، ولديهما علاقات مع الجميع، ويجب أن تكون الحمية في المستطيل الأخضر، والمنتخب المصري سيكرر تجربة حسن شحاتة والجوهري والتي أهم ما فيها هي روح الفريق، وهذه ستعود بوجود محمد صلاح».