وزير الرياضة: نستهدف وصول المنتخب الوطني لكأس العالم 2026

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي على تلبية دعوة نادي الزمالك، وزيارته اليوم، موجها الشكر أيضا لنادي الزمالك على حسن الاستقبال.

هذه هي الصورة الجيدة التي نريدها

وتابع وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «سي بي سي» أن هذه هي الصورة الجيدة التي نريد تصديرها عن الكرة المصرية، موضحا أن الفترة الماضية شهدت هذا النوع من المبادرات، ونتمنى استمرار هذه الحالة الإيجابية التي تسود المشهد حاليا.

وخلال حديثه، ذكر «صبحي» رحيل العامري فاروق، موضحا أن سيرته تأتي بكل الخير في كل المناسبات الرياضية.

وواصل: «هدفنا مع المنتخب الوطني لكرة القدم الوصول إلى كأس العالم 2026، موضحا أنه يوجد تواصل مع محمد صلاح».

واختتم: «نتمنى تشجيع كل الجماهير المصرية للمنتخب المصري»، لافتا إلى أن المشهد يحمل روحا إيجابية للفترة المقبلة.