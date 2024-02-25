10 معلومات عن فيروس «نوروفيروس» المرعب.. أغلق مدارس أمريكا

قررت السلطات الأمريكية إغلاق مدارس ورفع حالة الطوارئ جراء انتشار فيروس جديد يسمى «النوروفيروس» سريع الانتشار، بحسب شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، وكانت ولايات بنسلفانيا ونيويورك ونيوجيرسي الأكثر تضررا من هذا الفيروس.

وبحسب موقع السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي فإن «النورفيروس» وهو نوع من فيروسات المعدة أو أنفلونزا المعدة، وينتشر الفيروس بسرعة في المنطقة الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة، وقد وصلت الإصابات إلى 13.9 في المائة في الأسابيع الماضية.

المعلومات عن فيروس «النوروفيروس»

وفيما يلي ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن فيروس «النوروفيروس» بحسب موقع السيطرة على الأمراض:

1- يصاب الأفراد بالنوروفيروس عدة مرات طوال حياتهم بسبب وجود سلالات فيروسية مختلفة.

2- لا تعطي الإصابة بـ«النوروفيروس» مناعة ضد أي نوع آخر، عكس كثير من أنواع الفيروسات.

3- الفيروس مسؤول عن ما يقرب من 19 إلى 21 مليون مرض سنويًاً في الولايات المتحدة، وعادةً ما يحدث موسم الذروة في الفترة من نوفمبر إلى أبريل.

4- هناك ما يقرب من 109000 حالة دخول إلى المستشفى و900 حالة وفاة مرتبطة بالنوروفيروس، ويكون كبار السن هم الهدف الأساسي.

5- النوروفيروس أحد الأسباب السائدة لالتهاب المعدة والأمعاء الحاد في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الإسهال المفاجئ والقيء.

6- يُظهر هذا الفيروس مستويات عدوى عالية وينتشر عبر المياه والغذاء والأسطح الملوثة.

7- وأفادت مختلف الإدارات الصحية، فإن الأعراض الأولية للفيروس هي القيء أو الإسهال إلى جانب الصداع وآلام الجسم، بحسب مركز السيطرة على الأمراض.

8- على الرغم من أن الفيروس عادة ما يكون له آثار خفيفة على الأشخاص الأصحاء، إلا أنه يمكن أن يسبب أمراضًا شديدة في البطن لدى الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أخرى.

9- أهم أعراضه الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات المعدة وحمي منخفضة الدرجة والصداع وآلام الجسم والتعب.

10- وتظهر هذه الأعراض عادة خلال 12 إلى 48 ساعة بعد التعرض للفيروس ويمكن أن تستمر لمدة يوم إلى 3 أيام، ويحتاج الفرد الذي تظهر عليه الأعراض إلى الرعاية.