عادل حمودة: جون كينيدي أول من طرح مفهوم «العلاقة الخاصة» بين أمريكا وإسرائيل

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه عندما وصل جون كينيدي إلى البيت الأبيض سارع بإنشاء علاقات أمنية مع إسرائيل، وكان كينيدي مؤسس التحالف العسكري الأمريكي الإسرائيلي، وأنهى حظر السلاح الذي فرضته إدارة أيزنهاور وإدارة ترومان على إسرائيل.

كينيدي وصف حماية إسرائيل بأنها التزام أخلاقي

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كينيدي وصف حماية إسرائيل بأنها التزام أخلاقي ووطني، وكان ذلك التحالف العسكري شبه سري لم يكشف عنه إلا بعد سنوات من تنفيذه.

وتابع: «أثبت ذلك الكاتب الأمريكي ميتشل جيفري بار في كتابه «حافة المياه وما بعدها»، وأشار في الكتاب إلى أن الولايات المتحدة خلال الستينيات سعت إلى إنشاء اتفاقية للحد من الأسلحة في الشرق الأوسط لكن الاتفاقية لم تر النور».

وواصل: «السبب هو أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بالأسلحة بطريق غير مباشر عبر ألمانيا الغربية، حدث ذلك في عام 1962، زودت إسرائيل سرا بأسلحة قيمتها 80 مليون دولار، نفذت الصفقة علنا بعد أن كشفت عنها الولايات المتحدة».

واستكمل: «تضمنت الصفقة حصول إسرائيل على دبابات «أم 48 باتون»، في عام 1965، وحصلت على طائرات هجومية طراز «سكاي هوك» في عام 1968، كل ذلك بفضل جون كينيدي، كان كينيدي أول من طرح مفهوم «العلاقة الخاصة» بين الولايات المتحدة وإسرائيل».

توتر بين إسرائيل وأمريكا بسبب مفاعل ديمونة

وأكد أنه استخدم وصف «العلاقة الخاصة» عندما التقى جولدا مائير أول مرة، ولكن تلك العلاقة الخاصة شهدت توترا كبيرا بسبب مفاعل ديمونة، وحذّر كينيدي إسرائيل من إنتاج مواد نووية، وخشي كينيدي أن يؤدي ذلك إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.