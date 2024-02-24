عادل حمودة: «كيسنجر» أكد أن أمريكا حافظت على بقاء إسرائيل

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه تحت إدارة ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد أخذت العلاقات منحنى جديد مع إسرائيل، وفي أكتوبر 1973 شنت مصر وسوريا هجوما عسكريا لاستعادة شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان لم تتردد الولايات المتحدة في نقل الأسلحة جوا إلى إسرائيل لإنقاذها، نسبت رئيسة الحكومة الإسرائيلية جولدا مائير الفضل إلى نيكسون في عملية تسريع النقل.

واشنطن قررت أن تلعب دور وسيط السلام

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد انتصار مصر في الحرب قررت واشنطن أن تلعب دور وسيط السلام، وانخرط وزير خارجيتها هنري كيسنجر فيما يسمى الدبلوماسية المكوكية، وهندس كيسنجر إنهاء الحرب.

إعادة فتح قناة السويس

وأشار إلى أنه بعد فضيحة ووتر جيت استقال نيكسون، وأكمل نائبه فورد المدة الرئاسية، وتحمس فورد إلى إعادة فتح قناة السويس، في كتابه نصر بلا حرب دعا كيسنجر إسرائيل للتفاوض من أجل السلام، وأكد في الكتاب: أن أمريكا لا تستطيع أن تواصل الدفاع عن إسرائيل طوال الوقت، لكنه أشاد بالعلاقات الاستثنائية التي تجمع بينهما.

وتابع: «كتب: أن أمريكا حافظت على بقاء إسرائيل، أضاف: ما يربطنا بها أقوى من قصاصة ورق مكتوب عليها معاهدات وتحالفات».