ذعر وطوارئ في أمريكا وإغلاق للمدارس بعد انتشار فيروس جديد| عاجل

اجتاح فيروس خطير شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، يسمى «النوروفيروس»، تسبب في إغلاق المدارس وإعلان حالة الطوارئ، وحذر الأطباء من سرعة وخطورة انتشار الفيروس، وفقًا لما نشرته شبكة «آيه بي سي نيوز» الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن عدوى «النوروفيروس» ينتشر بسهولة من شخص لآخر ويأتي مع أعراض قوية، وأظهرت دراسة حديثة صادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الشمال الشرقي، وخاصة بنسلفانيا ونيويورك ونيوجيرسي، تمتلك أعلى معدل إيجابي للسلالة شديدة العدوى.

ما هو النوروفيروس؟

وفيروس النوروفيروس، وهو خلل شديد العدوى في المعدة، يؤدي إلى المعاناة الكبيرة من الإسهال وآلام المعدة والقيء، وبدورهم يسببون فقدانًا كبيرًا في السوائل وإصابة المريض بالجفاف، كما يمكن لأي شخص أن يصاب، ويطلق عليه أحيانًا اسم «أنفلونزا المعدة».

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، جاءت 14% من اختبارات المسحات في منطقة شمال شرق الولايات المتحدة إيجابية، وهي زيادة عن نتائج الاختبارات خلال الأسابيع الماضية.

يصاب بالفيروس من 19 إلى 21 مليون حالة كل عام

وبحسب مركز السيطرة على الأمراض، يصاب من 19 إلى 21 مليون حالة كل عام في أمريكا بأنفلونزا المعدة، وترتفع الحالات في شهري فبراير ومارس، عندما يكون الأشخاص في الأغلب داخل منازلهم ضمن إجازة نصف العام وانخفاض درجات الحرارة، وبالتالي يكونون على مقربة من بعضهم.

ويصاب الأفراد بعدوى «النوروفيروس» عن طريق تناول الأطعمة والسوائل الملوثة، ولمس الأسطح الملوثة والتفاعل مع الأشخاص المصابين بالفيروس.