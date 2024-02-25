أماكن بالقاهرة للزيارة في رمضان.. تذكرة الدخول تبدأ من 5 جنيهات

الخروجات في شهر رمضان تعتبر من الأمور المحببة لدى الكثيرين في شهر رمضان، إذ تمتلئ الشوارع بالفوانيس والزينة التي تغطي الشوارع، ولا تقتصر هذه الأجواء على شارع المعز الذي يعد الأفضل للشعور بروح رمضانية تكسو المكان، لكن هناك الكثير من الأماكن التاريخية التي لها نصيب وافر من البهجة، والدخول إليها لا يتطلب سوى مبالغ رمزية، منها قصر المانسترلي ومتحف أم كلثوم وغيرها من المناطق المتقاربة من بعضها في منطقة المنيل، بحسب صفحات تلك الأماكن على «فيسبوك» المخصصة لإعطاء تفاصيل للزيارة، وصور وثقها المصور محمد يوسف أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحته الرسمية للترويج للسياحة في هذه المناطق الحيوية المغمورة.

أماكن يجب زيارتها في شهر رمضان

هناك 4 أماكن في المنيل يجب زيارتهم في شهر رمضان تتميز بأسعار اقتصادية وموقع جغرافي متقارب منها، قصر المانسترلي، ومتحف أم كلثوم، ومقياس النيل، وكوبري المانسترلي، وقصر محمد علي.

- قصر المانسترلي

تذكرة الدخول بـ10 جنيهات، و5 جنيهات للطلاب، ويمكن الوصول إليه بسهولة، إذ أن أقرب محطة مترو هي الملك الصالح ثم يمكن استقلال مواصلة أخرى للوصول إلى الفصر.

- مقياس النيل

ومن الأماكن التي يمكن زيارتها في شهر رمضان، مقياس النيل والدخول له دون تذكرة، ويعد من أقرب الأماكن لقصر المانسترلي.

- متحف أم كلثوم

بوابة متحف أم كلثوم مواجهة لقصر المانسترلي، وتذكرة الدخول بـ5 جنيهات.

- كوبري المانسترلي

كوبري في الشارع المانسترلي يتمتع بمشاهد جذابة يمكن التقاط الصور التذكارية به، ويعد من مناطق الجذب في شهر رمضان.

- قصر محمد علي في المنيل

ويعتبر قصر محمد علي في نفس المنطقة وتذكرة الدخول إليه بـ20 جنيها مصريين و10 جنيهات طلبة، كما أن أقرب محطة مترو له السيدة زينب.