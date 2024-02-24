تخفيضات في 6 أسواق بوسط العريش طوال شهر رمضان

تشهد مدينة العريش، افتتاح عدة أسواق جديدة، علاوة على تفعيل دور الأسواق القديمة في المدينة، وعمل مراقبة تموينية للبيع بأسعار معرض أهلا رمضان.

وذكرت مديرية التموين، والتجارة بمحافظة شمال سيناء، أن مدينة العريش بها 6 أسواق، تبيع بأسعار مخفضة ونسبة خصم تصل إلى 25%، وهي «الخميس، والرفاعي، والسمك بالمحاسنة، والضاحية، علاوة على سوق الجوهرة، بمقره الأول بميدان الرفاعي، ومقره الثاني بالحديقة الرئيسية بوسط المدينة».

مراجعات يومية لجميع الأسعار بالأسواق

وذكرت مديرية التموين، أن جميع هذه الأسواق تحت المراجعة اليومية، للتأكد من الأسعار، بالتنسيق مع الغرفة التجارية وتجار السوق.

وأشارت المديرية، إلى أنه تم افتتاح معرض أهلا رمضان، بالقرب من مجلس المدينة، وقصر ثقافة العريش، منذ 5 أيام، بنسبة تخفيض تقوق الـ 25%.

بدورها أكدت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، أن جميع المواد الغذائية والأسماك واللحوم والدواجن، والفاكهة، متوفرة في المعارض.

توافر الأرز والسكر

وأضافت الغرفة التجارية، أن سعر الأرز في معرض أهلا رمضان ثابت 28 جنيها، والسكر 27 جنيها والدجاج 85 جنيها، فيما تشهد الخضروات والفاكهة الطازجة انخفاضات بشكل يومي.

بدوره أكد مجلس مدينة العريش، ان عملية نظافة يومية تشهدها الأسواق والمعارض، وتذليل جميع الصعوبات، وأيضا إيصال جميع الخدمات، مثل المياه والكهرباء حتى نهاية شهر رمضان.