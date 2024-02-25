اللهم بلغنا رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر الصيام في هذا الموعد

اللهم بلغنا رمضان، هذا هو الدعاء الذي يتردد الآن على ألسنة ملايين المسلمين حول العالم انتظارا لقدوم الشهر الكريم، وفي هذا الصدد، تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 بعد 15 يوماً، يوم 29 شعبان الجاري الموافق 10 مارس المقبل، بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية، حسبما أعلنته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

وحول موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 أكدت الإفتاء أن يوم الأحد 29 شعبان الجاري بعد حدوث الاقتران الساعة 11:02 صباحا، سيولد هلال رمضان وهذا الذي تؤكده دار الإفتاء المصرية، حيث يبقى الهلال الجديد لمدة 12 دقيقة وذلك بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة، وفي القاهرة 14 دقيقة.

أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة

وفي نفس السياق، أوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها على الإنترنت، فيما يتعلق بأفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات، أن الله تعالى خص بعض الليالي والأيام بمزيد فضل وبركة؛ تشجيعًا للناس على الطاعة، ورغبة في إيصال الرحمة والثواب إليهم؛ فهناك بعض الليالي يستحب إحياؤها بالعبادات وفعل الخيرات، وقد نص العلماء على هذه الليالي، وهي: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.