تموين الإسكندرية: صرف السكر الحر خلال شهر رمضان ولا صحة للشائعات

أكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن السكر الحر ما زال مستمرًا في الصرف للمواطنين على بطاقات التموين بسعر الكيلو 27 جنيهًا، ولم تصدر أي تعليمات جديدة لوقف صرف السكر الحر، ولا صحة لما يتردد من شائعات بوقف صرفه.

2 كيلو للبطاقة

وأوضح القلش، إن صرف السكر الحر بسعر 27 جنيها على بطاقات التموين بواقع 1 كيلو سكر لأقل من 4 أفراد و2 كيلو لكل بطاقة مضاف عليها أكثر من 4 أفراد، ولن يتوقف الصرف خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى توافر السكر بمعارض أهلا رمضان بنفس سعر مبادرة تخفيض الأسعار على السلع الأساسية 27 جنيها للكيلو، إلى جانب توافر باقي السلع الغذائية الأساسية بمعارض أهلا رمضان بالسلاسل الكبرى.

مراقبة الأسعار

وأشار المهندس محمود القلش، إلى أن هناك حملات تموينية دورية ويومية تقوم بها إدارات التموين الفرعية على مستوى الإسكندرية، على المعارض والأسواق والمحال التجارية والمخازن لمراقبة الأسعار بشكل مستمر والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمعارض، ومعارض أهلًا رمضان والسلاسل الكبرى حتى لا يتم استغلال المواطنين، ومحاسبة المخالفين وإحالتهم لوكيل النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بهدف ضبط الأسواق.