مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، هي ذاتها مواصفات العام الماضي بذات الضوابط والآليات، موجّها المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات المشددة والاستعداد مبكرا لامتحانات شهادة الثانوية العامة.

امتحان اللغة العربية

وأوضح وزير التربية والتعليم، مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 في جميع المواد للشعبتين العلمية والأدبية وتوزيع الدرجات، مشيرا إلى أنّ 85% من الأسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، كما يلي.

- العدد الكلي للأسئلة اللغة العربية 56 سؤالا.

-عدد الأسئلة بدرجة واحدة 44 سؤالا.

- عدد الأسئلة بدرجتين بإجمالي 12.

- زمن اختبار اللغة العربية 3 ساعات.

امتحانات اللغات الأجنبية الأولى

- اللغة الإنجليزية، الفرنسية، والألمانية.

- العدد الكلي للأسئلة 37 سؤالا.

- الاختيار من متعدد في ورقة الأسئلة 32 سؤالا بدرجة واحدة.

- عدد الأسئلة بدرجتين 5 أسئلة.

- زمن الاختبار 3 ساعات.

- الأسئلة المقالية 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين.

- سؤال تعبير بـ4 درجات.

المواد العلمية

- العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا.

- الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة.

- عدد الأسئلة فيها بدرجة واحدة 40 سؤالا.

- عدد الأسئلة بدرجتين يبلع 6 أسئلة.

- زمن الاختبار 3 ساعات.

- الأسئلة المقالية 4 كل سؤال درجتين.

المواد الأدبية في امتحانات الثانوية العامة 2024

- العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا.

- التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة.

- تكون أسئلة الاختيار من متعدد عبارة عن 40 سؤالا بدرجة واحدة.

- 6 أسئلة بدرجتين.

- زمن الاختبار في هذه المواد 3 ساعات.

- الأسئلة المقالية في هذه المواد عبارة عن 4 أسئلة كل سؤال بدرجتين.

امتحانات الثانوية العامة في مواد الرياضيات

- الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة» والرياضيات التطبيقية «استاتيكا» والرياضيات البحتة التفاضل والتكامل والرياضيات التطبيقية «ديناميكا».

- العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد في هذه المواد 11 سؤالا بدرجة واحدة.

- 7 أسئلة بدرجتين.

زمن اختيار مواد الرياضيات ساعتين.

- الأسئلة المقالية عبارة عن سؤال بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات، مع العلم .

- الدرجة الكلية لكل من فروع الرياضيات 30 درجة.