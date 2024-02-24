وزير التعليم يوجه بالاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.

إتاحة مواد تعليمية وتدريبية

وأكد الوزير خلال اللقاء، أنه في ضوء تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، ومساعدة الطالب على التحصيل الدراسي، قامت الوزارة مع بداية العام الدراسي بإتاحة مواد تعليمية وتدريبية قامت بإعدادها الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وجرى إطلاقها مجانا على موقع الوزارة، والمديريات، والإدارات التعليمية، والمدارس.

وأشار الوزير إلى تشكيل إدارة الدعم والتواصل بالوزارة، مشيدًا بدورها وجهودها في هذا الإطار، وموجها بضرورة تعريف الطلاب من خلال الموجهين والمعلمين بالمواد التعليمية والتدريبية، وتوفير نسخة ورقية منها على الأقل بكل مدرسة للاطلاع عليها، مع أهمية قياس ردود الأفعال والتقييم لهذه المواد من أجل التطوير والتحديث.

استمرار تنفيذ قنوات مدرستنا

واستعرض الوزير أيضا آليات تنفيذ فترات المشاهدة لقنوات مدرستنا والتي يجرى شرح الدروس فيها من خلال أشهر المعلمين، ويتم بث هذه الدروس في المدارس، موجهًا بضرورة تعريف الطلاب بمواعيد فترات البث والمشاهدة والإعلان عنها في كل مدرسة.

وشدد الوزير أيضا على الإجراءات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية، ومن بينها تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، مؤكدًا العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، كما شدد على تكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس خلال اليوم الدراسي، موجهًا القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس.

كما أكد الوزير مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، من خلال اختيار أفضل المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بالمدارس المجهزة بكل إدارة تعليمية والتي تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، فضلًا عن السماح بحرية اختيار الطلاب للمعلمين.

وتابع تفعيل اليوم الرياضي داخل المدارس، وتنفيذ توجيهات الوزارة بعمل يوم كامل رياضي وثقافي وفنى من كل أسبوع لكل صف دراسي، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، مؤكدًا أن بناء الإنسان يتمثل في تعلم الطالب تعليمًا حقيقيًا وتنمية جميع جوانب شخصيته المعرفية والمهارية والوجدانية وهذا هو الدور المنوط بالمدرسة.

كما أشار الوزير إلى أن هناك نماذج مضيئة في التعليم المصري، ومن هذه النماذج مدارس مصر المتكاملة لغات "EILS" والتي تم افتتاح 4 مدارس منها، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في هذا النموذج التعليمي بمختلف المحافظات.

كما استعرض الوزير أيضا نموذج مدارس STEM والتي يبلغ عددها مدرستان داخل محافظة المنوفية، مؤكدا أن الوزارة تسعى لإنشاء مدرسة في كل محافظة، وجارٍ العمل في هذا الإطار مع اتخاذ الإجراءات المنظمة لها، متابعًا أن الوزارة تحرص دائما على تكريم ورعاية الطلاب الموهوبين وذلك لتشجيعهم واستمرار تفوقهم في مختلف المجالات.

وأكد الوزير حرص الوزارة على دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتضمين إشارات للكلمات الأكثر تكرارًا والأكثر ألفة لطلاب الصم وضعاف السمع في كتب القيم واحترام الآخر بداية من الصف الثالث الابتدائي؛ وذلك لتيسير التعامل مع هؤلاء الطلاب، لافتاً إلى وجود 146 ألف طالب مدمج في مصر وأن وهناك 330 مدرسة تربية خاصة فى مجالات التربية الفكرية والسمعية والبصرية.

كما أشار الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بذوى الهمم، إذ جرى عقد مؤتمر «رفقاء قادرون باختلاف»، مؤكداً أن الدمج والتربية الخاصة من أهم القضايا التي تأتي على رأس أولويات الوزارة، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة للطلاب من ذوى الهمم وذوي الإعاقة، واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم.

وقد استعرض الوزير أيضا الإجراءات التي جرى اتباعها في المحافظة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لضمان ضبط سير الامتحانات، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات المشددة والاستعدادات المبكرة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وامتحانات شهادة الثانوية العامة.

كما أكد الوزير أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ستتم بنفس مواصفات العام الماضي، كما وجه الوزير مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بتقديم كافة سبل الدعم لمديري المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»، ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم.