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قرار مهم من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة بشأن استمارات الامتحانات

كتب:

أميرة فكري
09:15 ص | الأحد 25 فبراير 2024
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم، خطابًا مهمًا وجّهته إلى المديريات التعليمية بشأن الأوراق المطلوب تسليمها مع الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024؛ للتقدم لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2023-2024، والمقرر أن تنطلق شهر يونيو المقبل وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها بعدم إلزام طلاب الثانوية العامة 2024، عند تقديم الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2024، بتقديم شهادة ميلاد حديثة أو مائية، بل تقرر الاكتفاء بأي شهادة ميلاد رقم قومي للطالب واضحة البيانات حتى وإن كانت شهادة الميلاد المحفوظة بملف الطالب بالمدرسة، لعدم تحميل الطالب وولي أمره أعباء مالية أو مشقة.

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