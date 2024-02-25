«القاهرة الإخبارية»: آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في حي الزيتون بغزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وآليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في حي الزيتون بقطاع غزة.

وأضاف المراسل: «استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرون بجروح، في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الأهالي في بلدة دير البلح، وأن الطائرات الإسرائيلية المسيرة، تستهدف الفلسطينيين في خان يونس جنوبي قطاع غزة».