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«القاهرة الإخبارية»: آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في حي الزيتون بغزة

كتب:

هانى حسن
10:29 ص | الأحد 25 فبراير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وآليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في حي الزيتون بقطاع غزة.

وأضاف المراسل: «استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرون بجروح، في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الأهالي في بلدة دير البلح، وأن الطائرات الإسرائيلية المسيرة، تستهدف الفلسطينيين في خان يونس جنوبي قطاع غزة».

 

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