فنانة راحلة ترشحت لدور «زينب» في فيلم الحفيد قبل كريمة مختار.. من هي؟

لا تمل من مشاهدته مرارًا وتكرارًا، حالة فنية مميزة قدمها فيلم الحفيد، الذي لا يزال خالدًا في الأذهان، على الرغم من مرور 49 عامًا على عرضه، أجواء من الآلفة قدمها الفيلم وكأنه جزءً من الواقع، فكان دور الأم الذي قدمته كريمة مختار حالة مميزة، والتي كشفت مفاجأة بشأنه بعد عرضه فماذا قالت؟.

كريمة مختار ليست المرشحة الأولى للدور

حالة من التألق والإبداع تمتعت بها كريمة مختار، جعلتها جديرة بذلك الدور، التي لم تكن المرشحة الأولى له وفقًا لما قالته في إحدى لقاءاتها التفلزيونية، فكانت الفنانة إحسان القلعاوي، هي المرشحة الأولى للدور في فيلم الحفيد.

وتابعت كريمة مختار أنّ «القلعاوي» اعتذرت عن العمل بعد قراءة السيناريو الخاص به، لتكون كريمة مختار هي المرشحة لأداء الدور بدلًا منها، لتقدم تجربة فنية مميزة لا تزال خالدة في الأذهان حتى الآن.

من هي المرشحة الأولى للدور؟

إحسان القلعاوي فنانة مصرية اشتهرت بالكثير من الأدوار، فعلى الرغم من قلة ظهورها، إلا أنها صاحبة طلة مميزة، ليقدم موقع «السينما» بعض المعلومات عنها والتي يمكن استعراضها في التقرير فيما يلي:

- اسمها بالكامل إحسان عبد الحليم القلعاوي .

- ولدت عام 1932.

- حصلت على ليسانس الآداب في اللغة الفرنسية.

- تخرجت في معهد الفنون المسرحية.

- كانت بدايتها من خلال ميكروفون الإذاعة في العديد من المسلسلات ثم قدمت العديد من المسرحيات.

- عملت في المسرح الكوميدي والقطاع الخاص.

- أشهر مسرحياتها مسرحية هانم.

- ومن أشهر مسلسلاتها الإذاعية دور زنوبة في مسلسل عودة الروح.

- قدمت شخصية عزيزة في المسلسل الإذاعي الشهيرعائلة مرزوق أفندي.

- توفيت في 31 ديسمبر 2008 في الولايات المتحدة الإمريكية.

- رحلت عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع مع المرض، إذ كانت تقيم مع ابنتها للعلاج هناك.