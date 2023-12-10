بطلة فيلم الحفيد تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية: أعود للشاشة قريبا

أدلت دينا عبد الله، بطلة فيلم الحفيد، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة 2 في مدرسة الشهيد محمد جمال بمنطقة مصر القديمة، بمحافظة القاهرة، في اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

والتف حولها عدد كبير من الأهالي لالتقاط الصور التذكارية، فيما وجهت لهم تحية، وأكدت أنها ستظهر مرة أخرى على الشاشة من خلال برنامج العام المقبل في 2024.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وعبَّرت أنها تحب كثيرًا المشاركة الوطنية في الانتخابات، وأكدت لـ«الوطن»، أنها تدعم الرئيس في تنافس الانتخابات الرئاسية، وأكثر ما تريده هو تعبير الجميع عن دعمهم لمصر.