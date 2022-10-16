مصر تتصدر العالم في معدلات الولادة القيصرية.. فيلم «الحفيد» أحد الأسباب

أصدر الجهاز المركزي للتعيئة والإحصاء، تقرير رسمي له بمعدلات الولادة القيصرية في مصر، قائلًا إن هناك ارتفاعًا في الولادات القيصرية بمصر بنسبة تصل إلى 72%، وهي النسبة الأعلى على مستوى العالم، وسجل الوجه البحري أعلى نسبة فى معدلات الولادة القيصرية مقارنة بالوجه القبلي.

ومن جانبه كشف الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، أسباب ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر، وقال إن هناك عدة أسباب منها استسهال بعض السيدات لعمليات الولادة القيصرية، إذ أنها تتم في غضون نصف ساعة على عكس الولادة الطبيعة التي تجرى في غضون 12 ساعة على الأقل.

أسباب ارتفاع الولادة القيصرية في مصر

وتابع استشاري النساء والتوليد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن عدم ممارسة الرياضة ولو نصف ساعة بشكل يومي للسيدة خلال فترة الحمل، يعرضها للجوء الى الولادة القيصرية، مشيرًا إلى بعض الأقاويل القديمة وبعض الأعمال الفنية التي جعلت المقبلات على عملية الولادة يخشين من الطبيعية كفيلم "الحفيد" على سبيل المثال.

وأضاف "عمرو"، من أهم أسباب لجوء السيدات إلى الولادة القيصرية هو غياب الدعم النفسي من قبل بعض الأهالي والزوج نفسه، هناك معاناة على السيدة الحامل خلال فترة الحمل ويجب مساندتها من قبل الزوج فى مرحلة الولادة وتشجعيها من أجل صحتها وصحة الجنين.

مخاطر الولادة القيصرية على الأم والجنين

وقالت الدكتورة عبلة الألفي، استشاري النساء والتوليد، إن مصر الدولة الأولى عالميًا في الولادة القيصرية، لافتة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن هناك خطورة كبيرة على الأم والجنين في حالة الولادة القيصرية، قد تعرض الأم للضعف العام وتصل في بعض الحالات إلى استئصال الرحم، وبالنسبة للجنين نجد أن الأطفال بعد الولادة القيصرية أكثر عرضة لدخول الحضانات، وتكون مناعتهم ضعيفة جدا وأكثر عرضة للاضطراب السلوكي.