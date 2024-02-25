رئيس وزراء الاحتلال السابق يهاجم نتنياهو ويصفه بـ«الأناني»: هدفه الظهور قويا

هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود باراك، رئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو، قائلًا إنه مستعد للمخاطرة بحياة المحتجزين الموجودين في قبضة الفصائل الفلسطينية بغزة، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية.

نتنياهو يحب أن يظهر قويًا

وأشار باراك إلى أن نتنياهو «أناني» يحب أن يظهر قويًا أكثر من الحصول على صفقة لتبادل المحتجزين ووقف الحرب لذلك هو مستعد للمخاطرة بحياتهم.

وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير تفيد بأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين مع الفصائل الفلسطينية قد تكون في متناول اليد بعد عودة وفد الاحتلال من كبار المسؤولين الأمنيين من المحادثات في باريس.

باراك يدعو إلى احتجاجات ضد الحكومة

وكما دعا «باراك» إلى احتجاجات ضد الحكومة بعد أن اشتبك المتظاهرون مع الشرطة في مسيرة مناهضة لنتنياهو في تل أبيب الليلة الماضية.

وأضاف «باراك»: «نحتاج إلى 30 ألف مواطن يطوفون حول الكنيست في الخيام لمدة 3 أسابيع ليلا ونهارا وعندما يتمّ إغلاق البلاد، سيدرك نتنياهو أن وقته قد انتهى وأنه لا ثقة فيه».