«المهن السينمائية» تعلن وفاة المنتج ممدوح يوسف

أعلنت نقابة المهن السينمائية رحيل المنتج ممدوح يوسف، قائلة عبر صفحتها الرسمية فيسبوك: «ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل االمنتج الفني ممدوح يوسف، رئيس قطاع الإنتاج سابقا بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي».

وكتبت نقابة المهن السينمائية: «والد الزميلة المخرجة مروة ممدوح وحما الزميل المخرج حازم فوده، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان».

يذكر أن المنتج ممدوح يوسف قدم عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل عائلة الحاج متولي.