محمد ممدوح: أستعد لفيلم «شقو» مع عمرو يوسف.. وشيرين ست قوية

كشف الفنان محمد ممدوح عن تفاصيل أعماله المقبلة بعد نجاح فيلمه الأخير «أبو صدام»، كما قدم رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد عودتها للغناء مرة أخرى، وذلك خلال برنامج «لايت شو» المذاع عبر قناة الحياة.

محمد ممدوح يشارك في فيلم «السرب»

وقال محمد ممدوح، إنه حاليًا يستكمل تصوير مشاهده من فيلم «السرب»، الذي من المقرر أن يتم الانتهاء منه بعد شهر رمضان المقبل 2022، والعمل من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد السقا، شريف منير، محمد دياب، آسر ياسين، كريم فهمي، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

محمد ممدوح يكشف عن مشاركته في فيلم شقو

كما كشف «ممدوح» عن مشاركته في فيلم جديد بعنوان «شقو» برفقة الفنان عمرو يوسف، وتدور أحداث الفيلم ف إطار كوميدي، قائلًا: «بشارك في فيلم شقو مع عمرو يوسف وبتمنى إن الدور يعجب الناس ويكون بعيد عن أبو صدام، ولسه في مرحلة التحضيرات استعدادا لبداية التصوير الفترة المقبلة».

محمد ممدوح: شخصية سيد في طريقي الأقرب إلى قلبي

وعند سؤاله عن أقرب دور قام بها خلال مشاركاته الدرامية، قال: «دور سيد في مسلسل طريقي مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، لأن التفاصيل والتنقلات الخاصة بالشخصية كانت عظيمة وكانت الشخصية حقيقية بذلت جهد فيها».

رسالة إلى شيرين عبد الوهاب

كما حرص على تقديم رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزمة طلاقها الأخيرة وعودتها للفن مرة أخرى، قائلًا: «أنا بحبك جدًا وأنا واحد من جمهورها، وأنا محستش إنها غايبه لأني كنت بسمع أغاني شيرين طول الوقت، وهي ست قوية هتعدي منها».