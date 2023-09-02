نقابة المهن السينمائية تكشف موعد ومكان جنازة المنتج هاني وليام

نعت نقابة المهن السينمائية، المنتج الفني هاني وليام، الذي وافته المنية في الساعات القليلة الماضية، مع تقديم واجب العزاء لأسرته وأصدقاءه لمصابهم الأليم، والدعوات له بالرحمة، وذلك عبر الحساب الرسمي للنقابة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفاة المنتج الفني هاني وليام

وأفادت نقابة المهن السينمائية، أنَّها وأعضاء مجلس إدارة النقابة، ينعون المنتج الفني هاني وليام، الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية منذ قليل، وأنهم جميعًا يشاطرون أسرة الزميل في مصابهم الأليم داعين المولي سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته.

موعد ومكان جنازة المنتج هاني وليام

وكشفت نقابة المهن السينمائية، عن موعد ومكان جنازة المنتج هاني وليام، والتي ستكون ظهر اليوم السبت بكنيسة السيدة العذراء، في المقطم، شارع القدس.