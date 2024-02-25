نقل الفنان رضا البحراوي إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية (صورة)

تعرض الفنان رضا البحراوي، لوعكة صحية شديدة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، وخضوعه لجلسات الأكسجين.

رضا البحراوي يتعرض لوعكة صحية

ونشر أحد أقارب الفنان رضا البحراوي صورة للمطرب، خلال تواجده في المستشفى، عبر حسابه الشخصي «إنستجرام»، وعلق: «ألف مليون سلامة عليك يارب ياحبيبي قلبي إن شاء الله ترجع أحسن من الأول»، دون الكشف عن تفاصيل تعرضه للأزمة الصحية.

آخر أعمال رضا البحراوي

طرح المطرب الشعبي رضا البحراوي في وقت سابق، أغنية جديدة تحمل اسم «الملعب واسع»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وجميع المنصات الرقمية.

أغنية «الملعب واسع» من كلمات محمد عنتر، وألحان رضا البحراوي، وتوزيع موسيقى محمد حريقة، وإنتاج «هاي ميوزيك» طارق عبد الستار، وصولو بندق مزيكا.