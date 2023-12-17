رضا البحراوي يطرح أغنيته الجديدة «أنا الحدوتة»

طرح المطرب الشعبي رضا البحراوي، أغنية جديدة تحمل اسم «أنا الحدوتة»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

وكان رضا البحراوي، استعد لطرح الأغنية الجديدة عقب انتهائه من تسجيلها الأيّام الماضية بأحد استديوهات الصوت.

أغنية «أنا الحدوتة» من كلمات محمد عنتر، وألحان رضا البحراوي ومصطفى حجاج، وتوزيع موسيقى محمد حريقة، وإنتاج «هاي ميوزيك» طارق عبد الستار، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية أنا الحدوتة

وتقول كلمات الأغنية:

أنا الحدوتة اللي شغلاكم وتعباكم بقالها سنين

مسلك نيتي ليكم وانتوا مش سالكين

بتناموا تقوموا على سيرتي.. كلام يتقال وأنا في غيبتي

ده ميقللش من هيبتي

ولا يعملكوا بني أدمين

عمال تقول أنا ورق حطيت عليك كام سنة

أبو غل من غله أونطه في الجدعنة