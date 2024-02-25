سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-2-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-2-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، خلال بداية التعاملات اليومية في البنوك المصرية والبنك المركزي المصري، دون تحرك خلال بداية التعاملات الأسبوعية.

وتستعرض «الوطن»، من خلال السطور التالية سعر صرف العملة الكويتية في مختلف البنوك، وفقا لأخر تحديثات معلنة علي مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-2-2024 في البنك المركزي المصري حوالي 100.64 جنيه للبيع، و100.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-2-2024 في البنك الأهلي المصري حوالي 100.26 جنيه للبيع، و99.30 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-2-2024 في بنك مصر بحوالي 100.24 جنيه للبيع، و100.00 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-2-2024 في بنك القاهرة بحوالي 100.57 جنيه للبيع، و99.85 جنيه للشراء.