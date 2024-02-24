سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 24-2-2024 في البنوك

شهدت أسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 24-2-2024 استقرارا ملحوظا في بداية التعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري نحو 100.19 جنيه للشراء، ونحو 100.65 جنيه للبيع.

وتستعرض«الوطن» خلال السطور التالية أسعار الدينار الكويتي وفقا لآخر تحديث للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك:

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري اليوم نحو 100.19 جنيه للشراء، ونحو 100.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 96.98 جنيه للشراء، ونحو 100.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم السبت 24-2-2024 نحو 99.85 جنيه للشراء، ونحو 100.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

لامس سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 100.03 جنيه للشراء، ونحو 100.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري إلى 99.32 جنيه للشراء، ونحو 100.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 97.3 جنيه للشراء، ونحو 100.63 جنيه للبيع.