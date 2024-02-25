خبير تنمية عمرانية: شواطئ مدينة رأس الحكمة لا مثيل لها في العالم

قال المهندس أحمد حسن، خبير التنمية العمرانية، إنّ مدينة رأس الحكمة كانت معروفة بأنها منطقة استراحات للملوك والرؤساء، حيث أنشأها الملك فاروق في عام 1948، وتتميز بجو رائع وشاطئ لا مثيل له في العالم.

شواطئ رأس الحكمة

وأضاف «حسن»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن شواطئ رأس الحكمة والساحل الشمالي من أكثر شواطئ العالم تميزا، ويتوسطها المسافة بين سواحل أوروبا والدول العربية.

وتابع خبير التنمية العمرانية: «في عام 1975 صدر قرار جمهوري بإخلاء هذه المنطقة من أجل الاستثمار فيها، وحتى الآن لم يتم الاستثمار فيها، وفي عام 2020 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بنقل ولاية أراضي رأس الحكمة من محافظة مطروح لهيئة المجتمعات العمرانية وعمل مخطط شامل».

مصر منحت قيمة مضافة لرأس الحكمة

ولفت خبير التنمية العمرانية، إلى أن الدولة المصرية أعطت قيمة مضافة لرأس الحكمة، ما أدى إلى عقد هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، مثلا، تم تطوير طريق مصر الإسكندرية وطريق وادي النطرون والطريق الساحلي، إضافة إلى محور الضبعة، إضافة إلى محطة الضبعة النووية التي يمكنها إنتاج الطاقة الكهربائية بما يساهم في تنمية كل منطقة الساحل الشمالي الغربي.