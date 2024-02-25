اقتصادي: مشروع تطوير رأس الحكمة أكبر صفقة في تاريخ الاستثمار الأجنبي

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ مشروع رأس الحكمة يمثل أكبر صفقة في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر، والمقصود بالاستثمار الأجنبي المباشر هو تحويل الأموال وخصوصًا من العمالة الصعبة من الخارج إلى الداخل، ما يؤدي إلى إقامة مشروعات ضخمة وكبيرة جدًا.

سلسة الإنتاج والتوريد لمشروع رأس الحكمة

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه المشروعات هدفها خلق فرص العمل المختلفة للمواطن المصري، وتُشغّل المصانع والشركات الداخلية، حيث إنّ من شروط المشروع هو أنّ سلسة الإنتاج والتوريد المتعلقة بالمشروعات العمرانية التي يتم إنشاؤها في هذه المنطقة ستعتمد على منتجات مصرية ومدخلات مصرية.

مشروع رأس الحكمة يحقق عائدا كبيرا

تابع باغة بأن تعمير هذه المنطقة جزء كبير يُضاف إلى الأرض المصرية ما يزيد من التوطين والتأهيل بالنسبة للعمران والسكان وأتاحت الخدمات للمواطنين في الساحل الشمالي الغربي بفئاته المختلفة، لافتا إلى أنّ مشروع رأس الحكمة يحقق عائدًا كبيرًا ومهمًا للمواطن المصري، من خلال دخول كم كبير من الاستثمارات، حيث يدخل في غصون 60 يومًا 35 مليار دولار، ما يعمل على تقليل الفجوة التمويلية الذي يُعاني منها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، ما يؤدي إلى تحقيق توازنٍ في سعر الصرف إلى حد ما، وتراجع في أسعار السلع وأسعار المعادن.