مسلم: مشروع تطوير رأس الحكمة كان ضروريا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بمصر

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، لم يكن ليحدث إلا بالعلاقة الجيدة بين القيادة السياسية بين البلدين، مشيرًا إلى أن المشروع كان ضروريا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.

وتابع «مسلم»، خلال حواره مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن الحكومة المصرية مطالبة أن ينعكس مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة على أسعار السلع، قبل قدوم شهر رمضان المبارك.

إتاحة السلع غير المتوفرة

ولفت إلى أن الدولة عليها ألا تفتح الاستيراد بصورة كبيرة بصورة مماثلة لما حدث للفترة السابقة، وفي نفس الوقت تعمل على إتاحة السلع غير المتوفرة مثل السكر، معقبا: «مش عايزين بعد اللي بيحصل ده كله تكون هناك أزمة في السكر».

الاتحاد الأوروبي يستوعب الأزمة الاقتصادية في مصر

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يستوعب الأزمة الاقتصادية في مصر بصورة كاملة، موضحا أنه التمس هذا الأمر خلال زيارته لبروكسل مع وفد صحفي، مشيرًا إلى أن هناك حديثا على ضخ أوروبا استثمارات تقدر بـ9 مليارات يورو في مصر حتى 2027، كما أن هناك حديثا على تقديم دعم مباشر عبارة عن منح للدولة المصرية، خاصة أن أوروبا تنظر لمصر على أنها واحة الاستقرار في المنطقة، وإذا لم تستقر فهذا سينعكس سلبًا على كل المنطقة.