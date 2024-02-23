ورشة توعوية لقبائل مطروح عن أثر مشروعات الغاز على البيئة

تنظم شركة خالدة للبترول بالتعاون مع محافظة مطروح، جلسة للتشاور المجتمعي لمناقشة التأثيرات البيئية لمشروعات تسهيلات إنتاج الزيت والغاز بعدة مناطق بمحافظة مطروح، في ظل الجهود المبذولة للحد من الآثار البيئية لتلك المشاريع على النحو الوارد بقانون البيئة والقوانين الأخرى المتعلقة بهذا الشأن.

كنوز محافظة مطروح

وقال محمود عدلي محمود مدير إدارة البيئة بشركة خالدة للبترول، ومنسق عام الورشة، اليوم، لـ«الوطن»، إن هذه الورشة تناقش الأثر البيئي لبعض مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت التي تنتجها الشركة، خاصة وأنه لا تزال محافظة مطروح تبوح بكنوزها من الغاز، وتٌسهم بمواردها المادية والبشرية في دفع عجلة التنمية المستدامة البلاد في إطار رؤية الدولة 2030 بما يٌحقق الخير والنماء للشعب المصري العظيم.

مشاركة القبائل والأجهزة المعنية بالورشة

وأضاف أن ورشة مناقشة مشروعات الغاز الطبيعي والزيت تعقد يوم الأربعاء 28 فبراير، ومن المقرر أن يحضر الجلسة ممثلو الجهات المعنية بمحافظة مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، وممثلو مجلس العمد والمشايخ لقبائل مطروح، وممثلو وسائل الإعلام بالمحافظة، وجامعة مطروح، كما يشارك بالجلسة ممثلي عن جهاز شئون البيئة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وممثلو وزارة البترول، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركات البترول العاملة في الصحراء الغربية.